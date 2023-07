Tifosi Torino a processo per insulti ad agente che scortava Cristiano Ronaldo, ritirata querela dopo indennizzo

Si è chiusa con una somma di denaro a titolo di indennizzo e con un ritiro della querela la storia che vedeva due tifosi del Torino citati a giudizio per diffamazione. I due furono protagonisti di insulti e sfottò via social ad un poliziotto della Digos fotografato mentre scortava Cristiano Ronaldo al suo arrivo a Torino nel luglio 2018. L’apertura del processo era in programma questa mattina ma l’agente, parte civile con l’avvocato Giulio Calosso, ha ritirato la querela dopo aver ricevuto dagli imputati, difesi dagli avvocati Nicola Ciafardo e Monica Arossa, una somma di denaro a titolo di indennizzo, e il tribunale ha dichiarato il non luogo a procedere.