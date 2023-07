Wimbledon 2023, match interrotti per pioggia: slittano Cocciaretto, Stefanini e Trevisan

La pioggia a Wimbledon, una tradizione come tante altre. E in questa prima giornata dei Championships 2023 anch’essa non è voluta mancare. Per ora le precipitazioni non sono intense, ma sappiamo che sull’erba basta anche qualche goccia per sospendere gli incontri. Alle 15:30 italiane, le 14:30 locali, è arrivata l’interruzione su tutti i campi. Si riprenderà a breve a giocare solamente sul Centre Court e sul Campo 1, dove è presente la copertura, che permetterà quindi a Jannik Sinner di giocare il suo incontro con Cerundolo. Per tutti gli altri bisognerà aspettare in un miglioramento delle condizioni. Ritarderanno, quindi, gli incontri di Cocciaretto, Stefanini e Trevisan.