F1 GP Austria 2023, ancora track limits: 5 secondi di penalità a Sainz

Ancora dramma track limits nel GP di Austria di F1. Per questo motivo Carlos Sainz, protagonista di una gara semplicemente splendida con sorpassi e velocità, viene penalizzato di cinque secondi per aver oltrepassato i limiti del tracciato più volte del consentito: dopo le prime tre infrazioni è mostrata la bandiera bianco-nera, alla quarta arriva l’investigazione e la sanzione. E dunque lo spagnolo dovrà scontare la penalità, così come Hamilton, Tsunoda e Ocon (per altro motivo).