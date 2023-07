LIVE – Tour de France 2023, seconda tappa Vitoria Gasteiz-San Sebastian: aggiornamenti in DIRETTA

La diretta scritta della seconda tappa del Tour de France 2023, che propone oggi la Vitoria Gasteiz-San Sebastian di 209 chilometri. La Grande Boucle rimane in terra basca per una frazione dal finale molto aperto e interessante, con l’Alto de Jaizkibel e gli ultimi chilometri che ricalcano la Classica di San Sebastian. Possibile quindi anche le prime scaramucce tra i big della generale, con Sportface che vi racconterà la corsa fin dai primi metri con la diretta testuale che non vi farà perdere assolutamente nulla.

SECONDA TAPPA: PERCORSO E ALTIMETRIA

COME SEGUIRE LA CORSA IN TV E STREAMING

TOUR DE FRANCE 2023: CALENDARIO COMPLETO

MONTEPREMI E PRIZE MONEY

Segui il LIVE a partire dalle 12:25

PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH O PREMERE F5