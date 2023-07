Tour de France 2023, risultati e classifica ottava tappa: ordine di arrivo, trionfa Pedersen

La classifica e l’ordine di arrivo dell’ottava tappa del Tour de France 2023, la Libourne-Limoges di 201 km, una frazione che si è conclusa con un percorso decisamente mosso e poco lineare. Una fuga è partita fin dalle prime battute di questa tappa, tre i corridori coinvolti, vale a dire Declercq, Delaplace e Turgis, per loro fino a cinque minuti di vantaggio. Dopo una prima parte completamente pianeggiante, c’è invece un finale con saliscendi e strappetti, tra cui quello fino al traguardo della città della porcellana. La fuga viene ripresa e si va verso una volta decisamente anomala coi velocisti più bravi in salita, mentre a sei km dalla fine cade Simon Yates, quarto della generale, e deve recuperare per evitare di perdere troppi secondi. Si arriva così allo sprint di gruppo ed è Mads Pedersen (Lidl Trek) a conquistare la vittoria battendo Jasper Philipsen e Wout Van Aert. Di seguito ecco la classifica top-10 di oggi.

