Chelsea, John Terry entra nello staff tecnico di Pochettino: “Felice di essere tornato a casa”

Nel nuovo Chelsea targato Pochettino, ci sarà spazio anche per John Terry. La leggenda del club, che dopo il ritiro dal calcio ha ricoperto ruoli nella dirigenza di Aston Villa e Leicester, farà parte dello staff tecnico dell’allenatore argentino. “Sono felice di essere tornato a casa per lavorare nell’accademia e continuare il mio ruolo nel club” ha scritto su Instagram l’ex difensore inglese. Nei commenti, oltre ai tanti tifosi entusiasti del suo ritorno, Terry ha ricevuto messaggi di incoraggiamento anche da ex calciatore dei Blues, come David Luiz, Kalou e Deco.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da John Terry (@johnterry.26)