Tour de France 2023, risultati e classifica seconda tappa: colpo di Lafay a San Sebastian

L’ordine di arrivo e la classifica della seconda tappa del Tour de France 2023, la Vitoria Gasteiz-San Sebastian di 209 chilometri, in cui il francese della Cofidis, Victor Lafay, conquista il successo nella volata finale anticipando tutta la concorrenza. Sul podio di giornata salgono il belga della Jumbo Visma, Wout Van Aert e lo sloveno della UAE Emirates, Tadej Pogacar.

Dopo una serie di iniziali tentativi, un gruppetto di tre corridori riesce ad andare in fuga accumulando un vantaggio di oltre 4′: si tratta del francese Rèmi Cavagna (Soudal-Quick Step), del norvegese Edvald Boasson Hagen (TotalEnergies), e dell’americano Neilslson Powless (EF Education-Easypost). Lo scandinavo si aggiudica lo sprint intermedio, mentre lo statunitense transita per primo sul Col d’Udana e sulla Cote d’Aztiria, ottenendo punti molto utili per la maglia a pois. Sull’Alto de Alkiza è sempre Powless a prendere il massimo dei punti del GPM davanti a Boasson Hagen, mentre Cavagna perdere terreno dai due compagni di fuga. Nel frattempo il gruppo maglia gialla riduce il gap a circa due minuti. Powless resta da solo sull’Alto de Gurutze e tenta il colpaccio, ma a circa 20 km dal traguardo viene ripreso dal gruppo. Tadej Pogacar decide di rompere gli indugi andando a prendersi il GPM di Jaizkibel, ma viene inseguito da Jonas Vingegaard che non lo molla. I due si rialzano e il gruppo torna compatto e ne approfitta il francese della Cofidis, Victor Lafay, che vince in volata davanti a Wout Van Aert e Tadej Pogacar.

