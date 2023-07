Liverpool, ufficiale l’arrivo di Szoboszlai: “Sono in un club storico”

Attraverso un comunicato sui propri canali, il Liverpool ha ufficializzato l’acquisto di Dominik Szoboszlai. Il calciatore lascia il Lipsia per 70 milioni di euro (cifra della clausola rescissoria) per sbarcare in Premier League. “Il centrocampista ungherese diventa il secondo nuovo acquisto dei Reds della finestra estiva dopo aver concordato i termini e aver completato con successo le visite mediche, seguendo le orme di Alexis Mac Allister. Szoboszlai arriva ad Anfield dopo due anni e mezzo in Bundesliga con il Lipsia, dove ha collezionato 91 presenze in tutte le competizioni. Il 22enne ha detto a Liverpoolfc.com durante la sua prima intervista all’AXA Training Centre: “Mi sono divertito negli ultimi giorni e non vedo l’ora di conoscere meglio tutti. Gli ultimi tre o quattro giorni sono stati davvero lunghi; non è stato così facile. Ma alla fine sono qui, sono felice e non vedo l’ora di iniziare. Sono in un club davvero storico, giocatori davvero bravi, un buon allenatore, va tutto bene. Per me è stato perfetto fare il passo successivo in un club come questo. I tifosi, lo stadio, tutto è davvero bello”” si legge.

“Szoboszlai è un prodotto del sistema di sviluppo giovanile del club austriaco Red Bull Salzburg – prosegue la nota – Ha fatto il suo debutto professionale per il club gemello, l’FC Liefering, a luglio 2017 e avrebbe totalizzato 33 presenze e 10 gol durante la stagione. Un ritorno alla squadra madre prima della fine del 2017-18 vedrebbe Szoboszlai reclamare il suo esordio con il Salisburgo come sostituto contro l’Austria Vienna a maggio. Ha continuato a segnare 26 gol in 83 presenze con il Salisburgo, giocando contro il Liverpool due volte – in casa e fuori – nella fase a gironi della Champions League 2019-20. È stato anche nominato giocatore della stagione della Bundesliga austriaca per il 2019-20. Nel gennaio 2021 è seguito un trasferimento al Lipsia; tuttavia, l’infortunio ha ritardato la sua prima apparizione per il suo nuovo club fino all’inizio del 2021-22. Da lì, Szoboszlai ha giocato 91 presenze, segnato 20 gol e realizzato 22 assist in tutte le competizioni, aiutando il club della Bundesliga a vincere due DFB-Pokals nel 2022 e nel 2023. In nazionale ha collezionato 32 presenze e sette gol con l’Ungheria, dopo aver esordito nel marzo 2019 contro la Slovacchia. Szoboszlai è stato eletto capitano della sua nazionale nel novembre 2022, votato dai suoi compagni di squadra e dall’allenatore Marco Rossi. In un primo messaggio per i suoi nuovi tifosi, Szoboszlai ha aggiunto: “Non vedo l’ora di vedervi allo stadio e farò del mio meglio““.