Tour de France 2023, quinta tappa Pau-Laruns oggi in tv: orari e diretta streaming

Il Tour de France 2023 inizia oggi a pregustare i Pirenei con la quinta tappa, la Pau-Laruns di 162,7 chilometri. Sono infatti tre i GPM in programma, niente di impossibile ma nel finale i big della generale potrebbero muoversi come già successo anche nelle prime giornate nei Paesi Baschi. Insomma, una frazione sicuramente interessante e da seguire: ecco tutte le informazioni per farlo al meglio.

SEGUI IL LIVE DELLA QUINTA TAPPA

QUINTA TAPPA: PERCORSO E ALTIMETRIA

TOUR DE FRANCE 2023: IL CALENDARIO COMPLETO

MONTEPREMI E PRIZE MONEY

ORARI, TV E STREAMING – La partenza della quinta tappa è prevista per le ore 13:25 dal chilometro zero, dopo che il gruppo avrà affrontato il tratto di trasferimento. L’arrivo a Laruns è stato invece programmato tra le 17:20 e le 17:50, in base alle previsioni degli organizzatori sulla media oraria tenuta dal gruppo. La corsa sarà visibile in diretta tv integrale su Eurosport, mentre su Rai2 il collegamento inizierà alle 14:45. Gli appassionati avranno a disposizione anche diverse opzioni per la diretta streaming grazie a RaiPlay, Eurosport.it, Discovery+, GCN+, Now Tv, Dazn e Sky Go. Sportface vi racconterà il Tour 2023 giorno dopo giorno in tempo reale con classifiche, aggiornamenti live, pagelle e molto altro ancora.