41 anni fa la tripletta di Rossi al Brasile, Infantino: “Eterno Pablito”

Il presidente della Fifa, Gianni Infantino, ha voluto ricordare il 5 luglio di 41 anni fa quando “l’Italia di Bearzot vinceva 3-2 contro il favoritissimo Brasile e continuava la sua cavalcata verso la conquista della Coppa del Mondo del 1982”. Questo il proseguio: “Rossi. Rossi. Rossi. Una tripletta che ha reso eterno Pablito e consegnato agli dei del calcio una partita indimenticabile. Quella sfida rimarrà per sempre incisa nella memoria di tutti gli appassionati di calcio come un epico duello tra due squadre leggendarie. Un’impresa eroica da parte degli azzurri contro il grande Brasile di Sócrates, Falcao, Zico e tanti altri campioni, fonte di ispirazione per generazioni di giocatori e tifosi, amanti del bel gioco”.