Annemiek Van Vleuten vince la sesta tappa del Giro donne, la Canelli-Canelli di 104 km, e raggiunge la vittoria in carriera numero 101. L’olandese, dopo un’ottima gara, attacca in salita e fa la differenza ancora una volta arrivando al traguardo a braccia alzate. Seconda posizione per Lorena Wiebes (team Ad Worx), terza Liane Lippert (team Movistar).