Psg, trovato l’accordo con Galtier per il divorzio: attesa a breve l’ufficialità

Sembra finalmente vicina – come si sospetta ormai da almeno un paio di mesi – la conclusione del rapporto tra Christophe Galtier e il PSG. Secondo quanto reso noto da “L’Equipe”, la trattativa tra il tecnico e la società parigina ha avuto un’accelerazione e un accordo è stato trovato per il divorzio che a breve verrà annunciato. “Galtier e il suo assistente, Thierry Oleksiak, che avrebbero ancora un anno di contratto col PSG, hanno ottenuto il compenso di uscita che richidevano”, ha scritto “L’Equipe”. Dopo l’ufficialità del divorzio con l’ex tecnico dovrebbe cominciare l’avventura di Luis Enrique, candidato numero uno per sedere sulla panchina dei francesi.