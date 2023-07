Tour de France 2023, diciannovesima tappa Moirans en Montagne-Poligny oggi in tv: orari e diretta streaming

Il Tour de France 2023 avvicina il suo gran finale oggi con la diciannovesima e terzultima tappa, la Moirans-en-Montagne – Poligny di 172,8 chilometri. Alla vigilia della resa dei conti finale prima della passerella di Parigi, ecco una frazione che sulla carta potrebbe sorridere ai velocisti capaci di tener duro e rimanere in corsa dopo le lunghe giornate sulle Alpi. Di seguito tutte le informazioni per seguire la corsa in tempo reale.

ORARI, TV E STREAMING – La tappa prenderà il via dal chilometro zero alle ore 13:30, mentre l’arrivo è programmato dagli organizzatori in un orario compreso tra le 17:10 e le 17:30 in base a quella che sarà la media oraria tenuta dal gruppo. La corsa sarà trasmessa in diretta tv integrale su Eurosport, il collegamento su Rai2 invece inizierà alle 14:45. Gli appassionati potranno seguire la diciannovesima frazione anche in diretta streaming grazie a RaiPlay, Discovery+, GCN+, Dazn, Now Tv e Sky Go. Sportface vi racconterà il Tour 2023 giorno dopo giorno con classifiche, pagelle, highlights e tanto altro ancora.