Bologna, Fenucci: “Mercato complesso. Bernardeschi? La città sarebbe felice se arrivasse”

Il Bologna sta tentando di riportare a casa, in Italia ed in Serie A, Federico Bernardeschi. Dopo le esperienze di Fiorentina e Juventus, il Bologna starebbe cercando di capire quali siano le possibilità di tentare il colpo dell’esterno italiano. A parlare del mercato e quindi anche di Bernardeschi è stato l’amministratore delegato degli emiliani, Claudio Fenucci ai microfoni social del club.

Le parole di Fenucci: “E’ un mercato complesso, con poche trattative perchè il sistema calcio è ancora in una situazione difficile. Noi siamo andati avanti con il nostro programma, siamo uno dei pochi club ad aver investito senza aver ceduto un giocatore. Bernardeschi? Non è una trattativa, attraverso il suo agente ha aperto alla possibilità di tornare in Europa. Se trovasse le condizioni per uscire in prestito dal Toronto noi saremmo molto contenti di averlo, ma come molte squadre in Italia. Ma al momento è una trattativa che riguarda lui e il Toronto“.

Su Orsolini e Dominguez: “C’è interesse per molti nostri giocatori, loro hanno un contratto in scadenza tra un anno. Pensiamo che sia necessario rinnovare, Orsolini è contento di stare qui e questo è importante per aprire un discorso. Tutti hanno l’ambizione di giocare in Champions, ma Nico è un perno importante della squadra e vogliamo che resti”, ha detto Fenucci. “Ballo Tourè? E’ una delle ipotesi che stiamo valutando, ma ce ne sono altre“.

Sul rinnovo di Thiago Motta: “Noi abbiamo presentato una offerta, ci penserà ma senza stressarlo. E’ una cosa che riguarda noi e lui, quando avremo qualcosa da annunciare lo faremo“.