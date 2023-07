F1 GP Ungheria Budapest 2023, risultati e classifica prove libere 1: Russell in testa, le Ferrari settima e quindicesima

I risultati e la classifica delle prove libere 1 del Gran Premio d’Ungheria 2023, che avrà luogo sul circuito dell’Hungaroring. Due settimane dopo il fine settimana inglese, la Formula 1 torna in pista con un weekend ricco di novità. In rilievo sicuramente il ritorno di Ricciardo al volante dell’AlphaTauri. Sulla pista bagnata del primo pomeriggio, George Russell guida la classifica con un tempo di 1:38.745, seguito da Oscar Piastri e Lance Stroll. Il grande colpo di scena ha avuto luogo dopo appena tre minuti dal semaforo verde, quando Sergio Perez è uscito di pista, andando a sbattere contro il muro. Anche Sainz in difficoltà, con un testa coda che lo ha visto incastrarsi sopra un cordolo e non terminare le prove libere. Questi i risultati della sessione:

RISULTATI FP1 GP UNGHERIA BUDAPEST

1 George RUSSELL 1:38.745

2 Oscar PIASTRI 1:39.154

3 Lance STROLL 1:40.013

4 Lando NORRIS 1:40.277

5 Fernando ALONSO 1.40:687

6 Valtteri BOTTAS 1.41:032

7 Charles LECLERC 1:41.142

8 ZHOU Guanyu 1:41.363

9 Logan SARGEANT 1:41.416

10 Nico HULKENBERG 1:42.706

11 Kevin MAGNUSSEN 1:42.906

12 Yuki TSUNODA 1:45.575

13 Alexander ALBON 1:47.403

I piloti restanti non hanno completato un giro cronometrato.