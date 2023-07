LIVE – Tour de France 2023, ventesima tappa Belfort-Le Markstein: aggiornamenti in DIRETTA

La diretta testuale della ventesima e penultima tappa del Tour de France 2023, che si decide oggi con i 133,5 chilometri da Belfort a Le Markstein. Ultime salite in programma prima della passerella finale di domani sui Campi Elisi a Parigi e quindi oggi è l’ultima occasione utile per cambiare le carte in tavola in classifica generale. Al termine della giornata odierna scopriremo il nome del vincitore del Tour de France numero 110. Sportface vi racconterà la corsa in tempo reale fin dal primo metro, senza farvi perdere assolutamente nulla di questa tappa decisiva.

TOUR DE FRANCE 2023: IL CALENDARIO COMPLETO

MONTEPREMI E PRIZE MONEY

COME VEDERE LA TAPPA IN TV

Segui il LIVE a partire dalle 13:45

PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH O PREMERE F5