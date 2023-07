Tour de France 2023, ventesima tappa Belfort-Le Markstein oggi in tv: orari e diretta streaming

Oggi il Tour de France 2023 vive la sua giornata decisiva, è infatti il giorno della ventesima e penultima tappa di 133,5 chilometri da Belfort a Le Markstein. Alla vigilia della passerella finale di Parigi, si decide tutto lungo una frazione che prevede ben sei GPM, gli ultimi due di prima categoria. Una giornata assolutamente da non perdere per tutti gli appassionati, di seguito tutte le informazioni per seguire al meglio la corsa.

TOUR DE FRANCE 2023: IL CALENDARIO COMPLETO

MONTEPREMI E PRIZE MONEY

IL LIVE DELLA TAPPA

ORARI, TV E STREAMING – I corridori prenderanno il via dal chilometro zero alle ore 13:45, dopo la fase di trasferimento. L’arrivo sul traguardo è stato programmato dagli organizzatori in un orario compreso tra le 16:55 e le 17:15 in base a quella che sarà la media oraria tenuta dal gruppo. La ventesima tappa sarà trasmessa in diretta tv integrale da Eurosport, il collegamento su Rai2 invece inizierà alle 14:45. Gli appassionati potranno seguire la diciannovesima frazione anche in diretta streaming grazie a RaiPlay, Discovery+, GCN+, Dazn, Now Tv e Sky Go. Sportface vi racconterà il Tour 2023 giorno dopo giorno con classifiche, pagelle, highlights e tanto altro ancora.