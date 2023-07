F1, Qualifiche GP Ungheria: Sainz eliminato nel Q2

Grande colpo di scena sulla pista dell’Hungaroring, con Carlos Sainz escluso dal Q3 per pochi millesimi. Il nuovo format di qualifiche obbligava tutti i team a compiere il Q2 su gomme medie, mescole con cui forse il pilota spagnolo non si è trovato totalmente a suo agio, come suggerito dal team principal Ferrari Vasseur. Resta ancora il Q3 in cui Charles Leclerc dovrà cercare di agguantare la posizione migliore possibile.