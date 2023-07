Tiro a volo, Giochi Europei Cracovia 2023: Italia inarrestabile, oro anche nel trap a squadre donne

L‘Italia sta dominando il medagliere dei Giochi Europei di Cracovia 2023, ma nell’ultima giornata della competizione non ha alcuna intenzione di cullarsi sugli allori. Dal trap arriva, infatti, un’altra medaglia d’oro nel trap a squadre femminile. Al Wroclaw Shooting Centre la formazione azzurra composta da Jessica Rossi, Giulia Grassia e Silvana Maria Stanco batte in finale la Turchia per 6-0 e sale sul tetto d’Europa. L’olimpionica Rossi completa così il suo en plein dopo le vittorie centrate nell’individuale e nel mixed team con Giovanni Pellielo). Grazie alle sue prestazioni durante questi Giochi Europei, Rossi ha staccato il biglietto per i Giochi Olimpici di Parigi 2024. Niente da fare, invece, per la squadra italiana maschile che termina la propria avventura ai piedi del podio: gli azzurri, infatti, vengono sconfitti nella finale mediante un secco 6-0 dal Portogallo, che centra la medaglia di bronzo. Oro per la Croazia, vincitrice per 7-3 nell’ultimo atto contro la Slovacchia.