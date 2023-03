LIVE – Ciclismo, Tirreno-Adriatico 2023 seconda tappa: aggiornamenti e risultato in DIRETTA

La diretta scritta della seconda tappa della Tirreno-Adriatico 2023, che prosegue oggi con i 210 km da Camaiore a Follonica. Altra frazione tutta toscana quindi, con Filippo Ganna che dovrebbe difendere senza particolari patemi la sua maglia di leader della generale dopo il dominio nella cronometro inaugurale. L’arrivo di Follonica infatti dovrebbe sorridere ai velocisti del gruppo, ma in ogni caso Sportface vi racconterà la tappa in tempo reale fin dalla partenza per non farvi perdere assolutamente nulla.

