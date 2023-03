Bayern Monaco, Nagelsmann: “Dovremo stare attenti alle ripartenze del Psg, sappiamo come fargli male”

Il tecnico del Bayern Monaco, Julian Nagelsmann, ha espresso le sue sensazioni prima del match di Champions League contro il Psg. Queste le sue parole in conferenza stampa: “Il Paris Saint Germain ha delle caratteristiche chiare, che possiamo sfruttare a nostro vantaggio. Ma se le sfruttiamo male ci esponiamo al pericolo rappresentato dalle loro ripartenze. Non ci limiteremo a difenderci, abbiamo delle idee su come far loro male. Attenzione a Messi, che gioca sempre fra le linee, dobbiamo fermare i suoi passaggi e al contempo non essere troppo aggressivi, non salire troppo”.

Poi ha aggiunto su Mbappé: “Eravamo pronti ad affrontarlo anche all’andata. È uno dei migliori attaccanti al mondo ma non possiamo pensare di difenderci tutta la partita”.