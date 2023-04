LIVE – Ciclismo, Amstel Gold Race 2023: tutti gli aggiornamenti in DIRETTA

La diretta scritta dell’Amstel Gold Race 2023, la corsa che apre come ogni anni la settimana del Trittico delle Ardenne. La “classica della birra”, giunta all’edizione numero 57, propone oggi un percorso di 253.6 chilometri con partenza da Maastricht e arrivo a Berg en Terblijt, nei pressi di Valkenburg. I corridori dovranno affrontare ben 33 cotes, con Tadej Pogacar e Thomas Pidcock nel ruolo di favoriti d’obbligo alla vigilia. Sportface vi racconterà la corsa fin dalla partenza, con gli aggiornamenti live in tempo reale che non vi faranno perdere assolutamente nulla dell’Amstel 2023.

