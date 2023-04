Ciclismo, Amstel Gold Race 2023: data, orari, diretta tv e streaming

Domenica 16 aprile il Trittico delle Ardenne si apre con l’Amstel Gold Race 2023. La “classica della birra” giunge quest’anno all’edizione numero 57 e propone 253,6 chilometri con partenza da Maastricht e arrivo a Valkenburg dopo aver affrontato ben 33 cotes, le brevi salite che come sempre caratterizzano le Ardenne. Tutti gli occhi saranno puntati su Tadej Pogacar, che vuole chiudere con il botto una prima parte di stagione già trionfale. Il fuoriclasse sloveno dovrà vedersela tra gli altri con Thomas Pidcock, Neilson Powless e il campione uscente Michal Kwiatkowski. Di seguito tutte le informazioni per seguire la corsa in tempo reale.

ORARI, TV E STREAMING – L’Amstel Gold Race 2023 prenderà il via alle ore 10:45 dal chilometro zero dopo la fase di trasferimento, mentre l’arrivo è stato programmato tra le 16:45 e le 17:15 in base a quella che sarà la media oraria della corsa. Gli appassionati potranno seguire l’Amstel in diretta tv su RaiSport dalle 13:30 (passaggio su Rai2 alle 15:40) e su Eurosport dalle 14:45 al termine della gara femminile. La diretta streaming sarà disponibile su RaiPlay, Eurosport.it, Discovery+, GCN+, Dazn, Now Tv e Sky Go, mentre Sportface vi racconterà tutto in tempo reale attraverso aggiornamenti in diretta, classifiche e tanto altro ancora.