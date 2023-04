Zverev rincara la dose contro Medvedev: “Mai sfruttata una pausa bagno a mio vantaggio”

Altre critiche da Alexander Zverev all’indirizzo di Daniil Medvedev. Tutto è iniziato dopo la sconfitta del tedesco contro il russo agli ottavi di finale del Masters 1000 di Montecarlo, con il classe 1997 di Amburgo che ha criticato l’atteggiamento del collega. Ora Zverev rincara la dose: “Penso di essere già qualcuno che può dire qualcosa del genere. Mai nella mia vita ho sfruttato una pausa per il bagno a mio vantaggio. Non ho mai preso una pausa medica inutile”, ha dichiarato il 25enne al torneo di tennis di Monaco di Baviera. Zverev ha ammesso che anche lui a volte aveva rotto una racchetta. “Ma vinco e perdo con il tennis”, ha aggiunto il tennista attualmente al 16esimo posto nella classifica mondiale, per poi tirare in ballo anche Federer e Nadal: “Uno dei motivi per cui Roger e Rafa erano così popolari e la rivalità era apprezzata in tutto il mondo era perché erano sempre corretti l’uno con l’altro”. Il russo ha poi ribattuto: “Sascha vive nel suo mondo e quando perde trova 25 interviste in cui dice cose strane. Se dice che qualcuno sta giocando in modo scorretto, dovrebbe guardarsi allo specchio”.