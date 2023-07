Highlights Tour de France 2023, tredicesima tappa: Kwiatkowski torna al successo (VIDEO)

di Daniele Forsinetti 34

Gli highlights della tredicesima tappa del Tour de France 2023, la Châtillon-Sur-Chalaronne -Grand Colombier di 137,8 chilometri, in cui il polacco della Ineos Grenadiers, Michal Kwiatkowski, ha conquistato una splendida vittoria in solitaria. Secondo posto per il belga della Lotto Dstny, Maxime Van Gils, che precede lo sloveno della UAE, Tadej Pogacar. Adesso quest’ultimo, che mantiene saldamente la maglia bianca, è a soli 9″ dalla maglia gialla del danese Jonas Vingegaard. Ecco il video dei momenti salienti e degli attacchi più belli della tredicesima tappa del Tour de France.

https://youtu.be/whjCTDceXlI