Giro d’Italia 2023, quattordicesima tappa Sierre-Cassano Magnago oggi in tv: orari e diretta streaming

La quattordicesima tappa del Giro d’Italia 2023, in programma oggi, prevede 194 chilometri da Sierre a Cassano Magnago. Una frazione impegnativa nella prima parte con il Passo del Sempione, poi però la lunga discesa e la vallata che dovrebbe sorridere ai velocisti per potersi giocare un altro successo in volata. Di seguito tutte le informazioni necessarie per seguire al meglio la corsa in diretta.

SEGUI IL LIVE DELLA QUATTORDICESIMA TAPPA

QUATTORDICESIMA TAPPA: PERCORSO E ALTIMETRIA

GIRO D’ITALIA 2023: IL CALENDARIO COMPLETO

I TELECRONISTI E I COMMENTATORI DEL GIRO 2023

ORARI, TV E STREAMING – La quattordicesima tappa del Giro d’Italia 2023 prenderà il via dal chilometro zero alle ore 12:15 dopo la fase di trasferimento, con i corridori che saranno attesi all’arrivo di Cassano Magnago tra le 16:58 e le 17:32 in base alla media oraria della corsa. Gli appassionati potranno seguire la tappa in diretta tv integrale sia in chiaro sulle reti Rai (RaiSport e RaiDue dalle 14) che su Eurosport, ma anche in diretta streaming grazie a RaiPlay, Eurosport.it, Discovery+, Dazn, Now Tv, GCN+ e Sky Go. Sportface vi racconterà il Giro 2023 in tempo reale con aggiornamenti, classifiche, video e molto altro ancora.