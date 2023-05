LIVE – Giro d’Italia 2023, quattordicesima tappa Sierre-Cassano Magnago: aggiornamenti in DIRETTA

La diretta testuale della quattordicesima tappa del Giro d’Italia 2023, che prosegue oggi con i 194 chilometri da Sierre a Cassano Magnago. La Corsa Rosa lascia la Svizzera e torna in Italia, con una frazione che potrebbe rappresentare una delle ultime occasioni per i velocisti di essere protagonisti. Attenzione però alla salita del Passo del Sempione in avvio di giornata. Sportface vi racconterà la corsa in tempo reale fin dalla partenza, con gli aggiornamenti live che non vi faranno perdere nulla.

16.58 – Seconda vittoria al Giro 2023 per Nico Denz! Il tedesco ha preceduto Derek Gee che colleziona un altro secondo posto! Italiani beffati negli ultimi metri, peccato!

16.57 – FINALE AL FOTOFINISH! Ripresi negli ultimi metri, Gee e Denz si giocano la vittoria per millimetri!

16.55 – Ultimo km! Da dietro potrebbero anche rientrare con una sparata

16.53 – Ultimi 3 km, i tre battistrada mantengono 14″. Finale tiratissimo!

16.49 – Ultimi 7 km, sono 18 i secondi di vantaggio per i tre battistrada mentre Armirail “vede” sempre più la maglia rosa

16.47 – Sono rimasti in tre davanti! Skujins, Ballerini e Oldani ci credono ma non possono fermarsi assolutamente

16.43 – Ultimi 11 km tutti da vivere, Skujins e Oldani con Ballerini staccano Rex ma dietro si avvicinano Mayrhofer e Gee! Anche Bettiol ci prova

16.40 – Gruppo maglia rosa segnalato a 18’45”, Armirail potrebbe davvero prendere la maglia! Sarebbe incredibile

16.35 – Meno di 17 km alla conclusione, ancora 35″ per i quattro battistrada sui primi inseguitori. Molto attivi anche Bettiol e Pasqualon

16.25 – Gli uomini della maglia rosa alzano leggermente il ritmo, ma la fuga guadagna ancora: oggi Armirail potrebbe ritrovarsi nelle prime posizioni della generale. Il francese della Groupama stamani aveva 18′ di ritardo

16.17 – Sono 40″ di vantaggio per Oldani, Ballerini, Rex e Skujins a 30 km dall’arrivo. Gruppo maglia rosa segnalato addirittura a 16’37”

16.09 – Barta e Verona guidano l’inseguimento al quartetto di testa, i due Movistar ovviamente lavorano per Gaviria che sarebbe il logico favorito allo sprint

16.05 – Continui scatti tra i fuggitivi, il gruppo di testa si andrà ovviamente selezionandosi nei prossimi chilometri. I 4 battistrada sono ai -40 km dall’arrivo

15.54 – Ci sono 4 corridori in testa, con 25″ di vantaggio sul resto della fuga: ai tre si è infatti aggiunto Toms Skujins della Trek Segafredo

15.49 – Si forma un nuovo drappello di testa, che prova ad avvantaggiarsi: ci provano Rex, Oldani e Ballerini

15.45 – Il primo a rispondere a Bettiol è stato Nico Denz, già vincitore di una tappa in questo Giro. Sono ancora tutti molto vicini comunque, situazione ancora in divenire

15.39 – Attacco di Alberto Bettiol, che prova ad allungare tra i fuggitivi

15.33 – La tappa prosegue senza particolari scossoni: a 66 km dall’arrivo il vantaggio della fuga supera i 12 minuti. Ovviamente tra qualche chilometro l’accordo tra i battistrada inizierà a vacillare

15.23 – Presente a bordo strada Filippo Ganna, che tre giorni fa è risultato negativo al Covid. Il Giro oggi passa proprio dalle sue strade

15.13 – Andiamo a ricapitolare la composizione della fuga di giornata, che continua a guadagnare e adesso ha oltre 11 minuti sul gruppo maglia rosa. Al comando ci sono Bauke Mollema, Otto Vergaerde, Toms Skujins (Trek-Segafredo); Marius Mayrhofer (Team DSM), Nico Denz (Bora-Hansgrohe), Alberto Bettiol (EF Education-EasyPost), Warren Barguil, Thibault Guernalec (Arkéa-Samsic); Larry Warbasse, Henok Mulubrhan (Green Project-Bardiani CSF-Faizanè), Bruno Armirail (Groupama-FDJ), Nicolas Prodhomme (AGR2 Citroën); Simon Clarke, Derek Gee, Stephen Williams (Israel-Premier Tech); Stefano Oldani (Alpecin-Deceuninck), Andrea Pasqualon, Jasha Sütterlin (Bahrain Victorious); Fernando Gaviria, Will Barta, Carlos Verona (Movistar), Luis León Sánchez (Astana Qazaqstan), Davide Bais (Eolo-Kometa), Davide Ballerini, Pieter Serry (Soudal-QuickStep), Laurens Rex (Intermarché-Circus-Wanty), Alessandro De Marchi (Jayco-AlUla).

15.03 – I fuggitivi transitano al traguardo intermedio di Villadossola, Milan rimarrà comunque ampiamente al comando della classifica a punti

14.58 – Appare sempre più probabile che saranno i fuggitivi a giocarsi la tappa, in molti dovranno quindi attaccare vista la presenza di corridori molto veloci come Gaviria, Mayrhofer e Ballerini. Il gruppo maglia rosa ormai è a oltre 10 minuti

14.49 – Poco più di 100 km al traguardo, da capire adesso se il gruppo vorrà provare l’inseguimento o se invece i f

uggitivi potranno giocarsi il successo a Cassano Magnago

14.40 – Tanta pioggia, in discesa i fuggitivi guadagnano ancora: il gruppo è segnalato a 8’51”

14.25 – In corso la lunga discesa del Sempione, la corsa è rientrata quindi in Italia. Gruppo maglia rosa a meno di otto minuti dal folto gruppo dei fuggitivi quando mancano 125 km alla conclusione

14.12 – I fuggitivi scollinano sul Sempione, Davide Bais transita per primo e si riprende la maglia azzurra di miglior scalatore ai danni di Thibaut Pinot

14.07 – Andatura ovviamente tranquilla per il gruppo maglia rosa, che prosegue la scalata del Sempione

14.00 – In archivio 50 km. Mancano però ancora tre quarti di gara.

13.57 – Sfiora i 7 minuti il vantaggio dei battistrada, che hanno ormai ampliato il gap in maniera significativa.

13.51 – Con il rientro di Mirco Maestri ormai si può parlare di fuga con 29 corridori.

13.45 – Ancora staccato il plotone, che accusa oltre 6 minuti di ritardo.

13.39 – Mattia Bais si è riportato sul gruppo di testa.

13.34 – Bais e Gaviria sono gli osservati speciali per l’imminente GPM.

13.30 – Arrivano le prime gocce di pioggia quando è stata superata la prima ora di corsa.

13.26 – Questi i corridori del gruppo di testa: Bauke Mollema, Otto Vergaerde, Toms Skujins (Trek-Segafredo); Marius Mayrhofer (Team DSM), Nico Denz (Bora-Hansgrohe), Alberto Bettiol (EF Education-EasyPost), Warren Barguil, Thibault Guernalec (Arkéa-Samsic); Larry Warbasse, Henok Mulubrhan (Green Project-Bardiani CSF-Faizanè), Bruno Armirail (Groupama-FDJ), Nicolas Prodhomme (AGR2 Citroën); Simon Clarke, Derek Gee, Stephen Williams (Israel-Premier Tech); Stefano Oldani (Alpecin-Deceuninck), Andrea Pasqualon, Jasha Sütterlin (Bahrain Victorious); Fernando Gaviria, Will Barta, Carlos Verona (Movistar), Luis León Sánchez (Astana Qazaqstan), Davide Bais (Eolo-Kometa), Davide Ballerini, Pieter Serry (Soudal-QuickStep), Laurens Rex (Intermarché-Circus-Wanty), Alessandro De Marchi (Jayco-AlUla).

13.22 – E’ iniziata la salita del Sempione di 20,2 km e una pendenza media del 6,6%

13.16 – Il gruppo ha mollato ed ora ha oltre 5 minuti di ritardo dai 27 battistrada.

13.10 – Tra poco sarà il momento della salita del Passo del Sempione, con la temperatura inferiore a zero gradi.

13.05 – Trenta i secondi che separano gli inseguitori e il gruppo di testa.

12.58 – A trainare il gruppo è la Jumbo-Visma. I battistrada però se ne sono accorti e tentano di accelerare nuovamente.

12.56 – Il gruppo degli inseguitori si mette a tirare: vantaggio già dimezzato.

12.49 – Allungo di ben 17 corridori, capaci di guadagnare 40 secondi sul gruppo. Chissà se sarà l’azione buona.

12.44 – Manca sempre meno alla salita del Passo del Sempione, appuntamento clou di giornata.

12.39 – Stroncato sul nascere il tentativo di Gibbons, ripreso pochi istanti dopo aver allungato.

12.37 – Ricucito subito il gap, gruppo nuovamente compatto.

12.35 – Si è creata una frattura nel gruppo, con una trentina di corridori che hanno staccato gli altri di 30 secondi.

12.32 – Rex ripreso dagli inseguitori.

12.29 – Prove di fuga per il belga Laurenz Rex, che ha una decina di secondi di vantaggio sul gruppo.

12.24 – Cominciano i consueti scatti e contro scatti, ma per il momento nulla di fatto.

12.20 – Si parte, buon divertimento!

12.15 – I corridori percorrono il tratto di trasferimento.

12.10 – Buongiorno amici di Sportface e benvenuti alla diretta testuale della 14^ tappa del Giro d’Italia. A breve la partenza.