Salernitana-Udinese, granata chiedono spostamento della partita: “Iervolino ha chiamato la Lega”

La Salernitana ha preannunciato la volontà di chiedere lo spostamento della partita in programma venerdì 26 maggio all’Arechi contro l’Udinese, con calcio d’inizio fissato per le 18:30. La dirigenza granata avanza la richiesta per la concomitanza con un altro evento presso il piazzale antistante lo Stadio. “Abbiamo manifestato il nostro dissenso al presidente della Lega Casini – ha spiegato l’ad granata Milan – L’abbiamo fatto con garbo, troviamo che la data sia davvero poco felice. Questo pomeriggio partirà una Pec, ma il presidente Iervolino ha già contattato la Lega telefonicamente. Chiederemo il ripristino del giorno e dell’orario originariamente previsto. Speriamo che le nostre ragioni vengano riconosciute.”