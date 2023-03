Giro delle Fiandre 2023: percorso e altimetria

La stagione ciclistica fiamminga 2023 giunge al suo appuntamento più importante: il Giro delle Fiandre. La classica monumento belga, giunta quest’anno all’edizione numero 107, prevede un percorso di 273 chilometri che porteranno il gruppo da Brugge ad Oudenaarde. I muri da affrontare in questa edizione saranno 19, mentre i settori in pavé saranno sei. Nei primi 100 chilometri di corsa non saranno previste difficoltà, per poi arrivare nel giro di pochi chilometri al primo tratto in pavè a 164 chilometri dal traguardo ed al primo muro ai meno 158.

Il secondo muro sarà il vecchio Kvaremont, storico muro che negli ultimi è diventato punto cruciale della corsa e che anche in questa edizione verrà affrontato per tre volte. A questo punto la corsa esploderà e non ci sarà un attimo di tregua, soprattutto quando i corridori arriveranno al secondo passaggio sul vecchio Kvaremont (ai meno 54), seguito dal primo passaggio sul durissimo Paterberg (ai meno 51).

Dopo altri due muri molto complicati sarà la volta del temibile Taaienberg (ai meno 36), seguito 10 chilometri dopo dal Kruisberg. Gli ultimi due muri di giornata saranno quelli che spesso si sono rivelati decisivi per risolvere la contesa, ovvero anche vecchio Kvaremont e Paterberg, a 16 e 13 chilometri dal traguardo. Il breve ma durissimo Paterberg sarà l’ultima occasione per fare la differenza e involarsi in solitaria verso il traguardo di Oudenaarde, altrimenti sarà una volata ristretta ad assegnare il Giro delle Fiandre numero 107.

I muri del Giro delle Fiandre 2023:

1. Korte Ast (158,7 km al traguardo) 500 metri di lunghezza, 4,3% di media e 9,6% di pendenza massima

2. Oude Kwaremont (136,8 km al traguardo) 2.200 metri di lunghezza, 4% di media e 11,6% di massima

3. Kortekeer (126,1 km al traguardo) 1.260 metri di lunghezza, 6,4% di media e 17% di massima

4. Eikenberg (118,4 km al traguardo) 1.200 metri di lunghezza, 5% di media e 10,6% di massima

5. Wolvenberg (114,3 km al traguardo) 645 metri di lunghezza, 7,9% di media e 17,3% di massima

6. Molenberg (101,8 km al traguardo) 463 metri di lunghezza, 7% di media e 12% di massima

7. Marlboroughstraat (97,9 km al traguardo) 2.040 metri di lunghezza, 3% di media e 7% di massima

8. Berendries (93,8 km al traguardo) 940 metri di lunghezza, 7% di media e 12,3% di massima

9. Valkenberg (88,5 km al traguardo) 550 metri di lunghezza, 8,2% di media e 13% di massima

10. Berg Ten Houte (76 km al traguardo) 1.100 metri di lunghezza, 6% di media e 21% di massima

11. Kanarieberg (70,5 km al traguardo) 1.000 metri di lunghezza, 7,7% di media e 14% di massima

12. Oude Kwaremont (54,6 km al traguardo) 2.200 metri di lunghezza, 4% di media e 11,6% di massima

13. Paterberg (51,1 km al traguardo) 360 metri di lunghezza, 12,9% di media e 20,3% di massima

14. Koppenberg (44,6 km al traguardo) 600 metri di lunghezza, 11,6% di media e 22% di massima

15. Steenbeekdries (39,2 km al traguardo) 700 metri di lunghezza, 5,3% di media e 6,7% di massima

16. Taaienberg (36,8 km al traguardo) 530 metri di lunghezza, 6,6% di media e 15,8% di massima

17. Kruisberg/Hotond (26,5 km al traguardo) 2.500 metri di lunghezza, 5% di media e 9% di massima

18. Oude Kwaremont (16,7 km al traguardo) 2.200 metri di lunghezza, 4% di media e 11,6% di massima

19. Paterberg (13,3 km al traguardo) 360 metri di lunghezza, 12,9% di media e 20,3% di massima

I settori in pavè del Giro delle Fiandre 2023:

1. Huisepontweg (164,4 km al traguardo), 750 metri di lunghezza

2. Holleweg (116,9 km al traguardo), 1500 metri di lunghezza

3. Kerkgate (110,7 km al traguardo), 2500 metri di lunghezza

4. Jagerij (108,1 km al traguardo), 800 metri di lunghezza

5. Mariaborrestraat (40,6 km al traguardo), 2400 metri di lunghezza

6. Stationsberg (38,7 km a traguardo), 600 metri di lunghezza