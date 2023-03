Ciclismo, Giro delle Fiandre 2023: data, orari, programma, diretta tv e streaming

Domenica 2 aprile è il giorno del Giro delle Fiandre 2023, seconda classica Monumento della stagione. L’edizione numero 107 della “Ronde van Vlaanderen” promette uno spettacolo di altissimo livello, visto il percorso e la start list attesa al via. I corridori infatti dovranno affrontare 273,4 chilometri da Brugge a Oudenaarde caratterizzati da 17 muri e altri settori in pavè. Anche quest’anno l’accoppiata formata da Vecchio Kwaremont e Paterberg sarà con ogni probabilità determinante e l’attesa è tutta per un nuovo “triello” tra Wout Van Aert, Tadej Pogacar e il campione uscente Mathieu Van der Poel. Quest’ultimo cercherà di confermarsi dopo aver vinto la Milano-Sanremo pochi giorni fa, per un bis che avrebbe davvero del clamoroso.

ORARI, TV E STREAMING – La corsa prenderà il via dal chilometro zero alle ore 10:00, con l’arrivo che è stato programmato tra le 16:00 e le 16:30 in base a quella che sarà la media oraria di corsa. Gli appassionati potranno seguire il Giro delle Fiandre 2023 in diretta tv su Eurosport a partire dalle 10:30, oltre che in diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, GCN+, Dazn, Now Tv e Sky Go. Prevista anche la diretta in chiaro sulle reti Rai e su RaiPlay. Sportface vi racconterà la corsa in tempo reale con classifiche, pagelle, highlights e tanto altro ancora.