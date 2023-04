F1 GP Australia 2023, la Haas fa reclamo: vuole che valga il piazzamento prima della bandiera rossa

L’epilogo del GP d’Australia 2023 di F1 non è andato giù alla Haas, che poche ore dopo il termine della gara ha presentato un reclamo. La scuderia e il team principal Gunther Steiner pretendono infatti che valga il piazzamento prima della bandiera rossa dopo la terza ripartenza. In quel momento Niko Hulkenberg era quarto, se non addirittura terzo considerando la penalità di Carlos Sainz. La Haas prova dunque a giocarsi questo jolly e a breve sarà ricevuta dagli Steward. Ennesimo colpo di scena di un GP d’Australia infinito e destinato a durare ancora a lungo.