Ciclismo, Giro delle Fiandre 2023: l’albo d’oro, Van der Poel a caccia di uno storico tris

L’albo d’oro del Giro delle Fiandre, che sta per vivere l’edizione 2023. La seconda Monumento della stagione promette spettacolo lungo i suoi muri in pavè che hanno segnato la storia del ciclismo. Quest’anno in particolare i grandi favoriti sono Wout Van Aert, Tadej Pogacar e Mathieu Van der Poel: se i primi due cercheranno di vincere per la prima volta in carriera la “Ronde van Vlaanderen”, per l’olandese c’è in palio un tris che sarebbe storico. Il campione uscente infatti potrebbe aggiungersi alla lista di sei corridori in grado di vincere il Fiandre per tre volte, impresa finora riuscita solo a Achiel Buysse, Fiorenzo Magni (unico con tre vittorie consecutive), Eric Leman, Johan Museeuw, Tom Boonen e Fabian Cancellara.

In 106 edizioni precedenti, i padroni di casa del Belgio hanno raccolto 69 vittorie contro le 12 dell’Olanda e le 11 dell’Italia. Detto di Fiorenzo Magni negli anni ’50, l’ultimo azzurro a trionfare è stato Alberto Bettiol nel 2019 mentre prima di lui è necessario tornare fino al 2007 quando ad imporsi fu Alessandro Ballan, protagonista anche di uno degli ultimi podi italiani nel 2012 insieme a Filippo Pozzato.

L’ALBO D’ORO COMPLETO DEL GIRO DELLE FIANDRE

L’albo d’oro recente

2022 Mathieu Van der Poel

2021 Kasper Asgreen

2020 Mathieu Van der Poel

2019 Alberto Bettiol

2018 Niki Terpstra

2017 Philippe Gilbert

2016 Peter Sagan

2015 Alexander Kristoff

2014 Fabian Cancellara

2013 Fabian Cancellara

2012 Tom Boonen

2011 Nick Nuyens

2010 Fabian Cancellara