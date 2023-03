Juventus-Sampdoria, Allegri: “Vincere per andare secondi, sul campo abbiamo fatto 50 punti”

Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Juventus-Sampdoria, a poche ore dalla vittoria in Europa League contro il Friburgo. Il calendario fitto lascia ancora tanti dubbi di formazione al tecnico bianconero: “Sicuramente giocheranno Perin e Vlahovic, a centrocampo uno tra Paredes e Barrenechea. Devo valutare chi ha recuperato meglio le energie, tornano a disposizione anche De Sciglio e Iling oltre a Pogba. Chiesa? Ha un fastidio, spero di averlo a disposizione giovedì così come Di Maria che ora è a riposo.”

RIVIVI IL LIVE DELLA CONFERENZA SU SPORTFACE

Sulla penalizzazione, Allegri continua a “fare finta di nulla”: “Sul campo abbiamo fatto 50 punti, domani giochiamo per andare secondi e superare l’Inter. Non è uno stimolo e non è nemmeno un ostacolo, dobbiamo continuare a cercare di fare quanti più punti possibili.” L’emergenza in attacco si accoppia ai malumori dei tifosi sulle prestazioni di Vlahovic: “Per me ha fatto una buonissima partita con il Friburgo, sta bene fisicamente dopo essere guarito dalla pubalgia. Domani ci sarà anche Compagnon dalla NextGen, avrei convocato anche Pecorino ma è infortunato.”