Ciclismo, Tirreno-Adriatico 2023 quarta tappa oggi in tv: percorso, orari e diretta streaming

La quarta tappa della Tirreno-Adriatico 2023 porta oggi la “Corsa dei due mari” da Greccio a Tortoreto, dopo 218 chilometri caratterizzati da un circuito finale mosso e un dislivello complessivo di oltre duemila metri. Una frazione insidiosa, che sicuramente dovrà essere presa con le molle da tutti i corridori interessati alla classifica generale. Di seguito tutte le informazioni per seguire la corsa in tempo reale.

ORARI, TV E STREAMING – I corridori prenderanno il via dal chilometro zero alle ore 10:30, con l’arrivo che è stato programmato in base alla possibile media oraria tra le 15:40 e le 16:15. La diretta tv è affidata sia a RaiSport che ad Eurosport dalle 13:20, con la Rai che dalle 15:25 passerà su Rai2. Diretta streaming che invece sarà a disposizione degli appassionati tramite RaiPlay, Eurosport.it, Discovery+, Dazn, Now Tv e Sky Go. Sportface vi racconterà la “Corsa dei due mari” giorno per giorno con aggiornamenti, classifiche e molto altro ancora.

L’altimetria della quarta tappa