Sport in tv oggi, giovedì 9 marzo: programma e orari di tutti gli eventi

Il programma e gli orari di tutto lo sport sport in tv che andrà in scena nella giornata di giovedì 9 marzo 2023. Occhi puntati sullo spettacolo di Europa e Conference League con Roma, Juventus e Fiorentina in campo rispettivamente con Real Sociedad, Friburgo e Sivasspor. Senza dimenticare l’Eurolega di basket e naturalmente la Nba. Riflettori anche sul cemento statunitense e il grande tennis di Indian Wells. Poi la Parigi-Nizza e gli sport invernali, con un focus anche sull’inizio del World Basenall Classic. Ecco tutto il palinsesto sportivo.