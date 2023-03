F1, lutto per il presidente della Fia Ben Sulayem: il figlio è morto in un incidente stradale

E’ morto in un incidente stradale Saif Muhammad bin Salim, figlio del presidente della FIA Mohammed Ben Sulayem. Secondo quanto riportato dai media degli Emirati Arabi Uniti, l’uomo è deceduto in seguito alle ferite riportate nell’incidente. Ex pilota di F4, aveva disputato otto gare nel corso delle stagioni 2016 e 2017, ottenendo come miglior risultato un settimo posto. “Le nostre condoglianze a Sua Eccellenza Mohammed bin Sulayem e alla sua famiglia. Che Dio vi ricompensi e vi benedica” si legge in una nota della la Federazione Automobilistica degli Emirati.