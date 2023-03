L’appello del leghista Bellomo alla Figc: “De Laurentiis non sia costretto a vendere il Bari in caso di A”

La politica pugliese chiede alla Figc un cambio di regolamento sulle multiproprietà del calcio italiano, che vieta ad un soggetto di essere proprietario di due squadre nella massima serie. Stando a quanto riportato da La Repubblica, infatti, parlamentari pugliesi di ambo gli schieramenti hanno lanciato un appello alla Federcalcio, dopo le parole di Aurelio De Laurentiis, patron della Filmauro, a sua volta proprietaria di Napoli e Bari. La squadra pugliese è terza in classifica e la promozione in Serie A è più di un sogno, ma a quel punto la famiglia De Laurentiis si troverebbe nella condizione di cedere il club. “Non c’è alcuna norma UEFA che vieta ad un padre e a un figlio di avere la proprietà di due club impegnati nella stessa competizione europea – ha affermato Davide Bellomo, parlamentare eletto in Puglia per la Lega -. Bisogna mettere al bando la cultura del sospetto e premiare innanzitutto la corretta gestione dei conti e la capacità imprenditoriale”.