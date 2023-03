Ciclismo, Strade Bianche femminile 2023 oggi in tv: orari e diretta streaming

Tutto pronto per la nona edizione della Strade Bianche femminile 2023, la Women Elite di scena oggi sulle strade toscane in contemporanea alla prova maschile. Anche le migliori atlete del World Tour si misurano lungo i settori sterrati intorno a Siena prima del suggestivo arrivo in Piazza del Campo. Riflettori puntati su Lotte Kopecky, campionessa in carica e grande favorita anche di quest’anno. Non mancano però le rivali. Ecco tutte le informazioni per seguire al meglio la corsa.

ORARI, TV E STREAMING – La Strade Bianche femminile 2023 prenderà il via alle ore 9:30, con arrivo programmato tra le 13:15 e le 13:45. La corsa sarà visibile in diretta streaming su RaiPlay a partire dalle 11:50, mentre in tv sarà possibile solo la differita nel tardo pomeriggio su RaiSport e sulle reti di Eurosport. Sportface vi racconterà la corsa in tempo reale fin dai primi metri, con la diretta scritta che non vi farà perdere nulla.