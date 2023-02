Ciclismo, Strade Bianche femminile 2023: data, orari, diretta tv e streaming

Sabato 4 marzo la Strade Bianche 2023 manda in scena anche la corsa femminile, la Strade Bianche Women Elite giunta ormai alla nona edizione. Anche le migliori atlete, alla pari dei colleghi maschi, si giocheranno la gloria dell’arrivo in Piazza del Campo al termine di una fatica davvero importante. Sono infatti previsti 136 chilometri, di cui oltre trenta all’interno dei nove settori sterrati. Una gara unica nel suo genere e che lo scorso anno vide la vittoria di Lotte Kopecky. Di seguito tutte le informazioni per seguire l’edizione di quest’anno.

ORARI, TV E STREAMING – La corsa femminile prenderà il via alle 9:30, con l’arrivo in Piazza del Campo che è stato programmato tra le 13:15 e le 13:45 quindi circa tre ore prima l’arrivo della corsa maschile. Le fasi decisive della corsa saranno trasmesse con tutta probabilità sulle reti Rai ed Eurosport, oltre che in streaming tramite RaiPlay, Eurosport.it, Dazn, Now Tv, Sky Go, Discovery+ e GCN. Sportface vi terrà aggiornati sul palinsesto e poi sugli sviluppi della corsa con cronaca live, classifiche e tanto altro ancora.