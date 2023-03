Highlights e gol Manchester City-Newcastle 2-0, Premier League 2022/2023 (VIDEO)

di Giorgio Billone 34

Il video con gli highlights e i gol di Manchester City-Newcastle 2-0, match valido per la Premier League 2022/2023. I citizens di Guardiola vincono in modo agevole a Etihad contro i bianconeri un po’ in difficoltà negli ultimi tempi. In gol nel primo tempo Foden, mentre nella ripresa è Bernardo Silva a trovare la rete del raddoppio. Di seguito ecco le immagini salienti.