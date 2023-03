Ciclismo, Strade Bianche Donne 2023: analisi startlist e favorite

La stagione ciclistica femminile 2023 entra nel vivo con la Strade Bianche, il primo appuntamento di livello World Tour in Italia da disputarsi sabato 4 marzo. Come ogni anno saranno in tante le cicliste di gran livello che cercheranno di trionfare in quel di piazza del Campo a Siena, per cui c’è da aspettarsi un gran battaglia sulle colline toscane.

Lo scorso anno si impose la belga Lotte Kopecky, che in stagione ha corso una sola volta alla Omloop Het Nieuwsblad e l’ha vinta, per cui giunge a Siena con il ruolo di favorita. Nel 2022 vinse anticipando la campionessa del mondo Annemiek van Vleuten, che a Siena ha vinto per due volte ed in sette partecipazioni ha sempre chiuso tra le prime 10, e nelle ultime quattro sempre tra le prime 4. Al terzo posto si era invece piazzata Ashleigh Moolman, che in questa corsa ha sempre ben figurato e ha iniziato la stagione in modo assolutamente positivo.

Tra le cicliste più esperte in questa corsa non si può non citare Katarzyna Niewiadoma, che ha chiuso la Strade Bianche al secondo posto per tre edizioni consecutive e per ben sette volte in top 10. La danese Cecilie Uttrup Ludwig ha ottenuto in passato tre volte un quinto posto e cercherà in questa occasione di migliorarsi, mentre la spagnola Mavi Garcia punterà a replicare o magari superare il terzo posto del 2020.