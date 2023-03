Ciclismo, Strade Bianche femminile 2023: percorso e altimetria

Per la nona edizione della Strade Bianche riservata alle donne il percorso non cambia. La partenza e l’arrivo sono sempre a Siena, i chilometri previsti 136. Il profilo altimetrico della Strade Bianche Women Elite si presenta mosso e ondulato, con otto settori di strade sterrate per un totale di poco più di 30 chilometri. Il primo settore sterrato arriva dopo 18 chilometri, ma la prima vera asperità della corsa è il secondo settore, 6 chilometri con alcuni tratti in salita che sfiorano il 10%.

Dopo due settori più semplici si giunge al quinto settore, il più lungo con ben 9.5 chilometri da percorrere sullo sterrato. Dopo questo settore si entra nel percorso maschile per gli ultimi tre settori, il primo dei quali lungo appena 800 metri, ma con punte che raggiungono la doppia cifra di pendenza. Gli ultimi due settori sono invece di 2.5 e 1.2 chilometri ed anch’essi presentano forti percentuali di salita, con punte addirittura al 18%. Usciti dall’ultimo settore sterrato restano 12 chilometri per arrivare nel caratteristico traguardo di Piazza del Campo.

L’ultima asperità si trova proprio nell’ultimo chilometro, in quanto via Santa Caterina, che porta verso la piazza presenta percentuali di pendenze massime del 16% con una media del 10%. Giunti in cima allo strappo mancheranno appena 300 metri, dunque chi scollinerà per prima avrà vinto con ogni probabilità la Strade Bianche 2023.

