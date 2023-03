Serra a Le Iene: “Ho detto a Mourinho di andare nell’area”

“Non ho detto nulla che potesse offendere Mourinho”. Lo assicura il quarto uomo Marco Serra a proposito del diverbio con l’allenatore giallorosso nel secondo tempo di Cremonese-Roma 2-1, stando a quanto emerge da un’anticipazione del servizio de Le Iene in onda stasera su Italia 1. Dopo l’episodio e le accuse di Mou nel post gara, è stata aperta un’inchiesta della procura federale. Con un esperto della lettura dei labiali, Giuliano Callegari, Le Iene hanno sottoposto a Serra la frase che quest’ultimo avrebbe detto allo Special One. “Ti stanno prendono tutti per il c… Vai casa, vai a casa” sarebbe la versione ricostruita dal programma di Mediaset. Ma Serra nega e si difende: “Non ho detto quelle parole lì – ha risposto l’ufficiale di gara – ho detto un’altra cosa”. “E cos’ha detto?”, gli viene chiesto. “Ho detto “Ti stai mettendo lo stadio contro. Vai nell’area, vai nell’area””, emerge nell’anticipazione del servizio. Josè Mourinho, squalificato dal giudice sportivo per due giornate, ha beneficiato di una sospensiva e ha potuto guidare la sua Roma nel successo 1-0 contro la Juventus all’Olimpico. La prossima udienza è fissata per venerdì 10 marzo.