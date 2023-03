Ciclismo, Parigi-Nizza 2023 sesta tappa oggi in tv: orari, percorso e diretta streaming

La Parigi-Nizza 2023 entra oggi nel suo rush finale con la sesta tappa, che porta la “Corsa del Sole” da Tourves a La-Colle-sur-Loup dopo 197,5 chilometri molto mossi. Tante salite con pendenze anche arcigne, dove i big della generale potrebbero darsi battaglia pur senza l’arrivo in quota. Tadej Pogacar sarà ovviamente l’osservato speciale, ma lo sloveno avrà in Vingegaard e tanti altri degni avversari. Di seguito tutte le informazioni per seguire la tappa in tempo reale.

ORARI, TV E STREAMING – I corridori prenderanno il via dal chilometro zero alle ore 11:50, con l’arrivo che è stato programmato tra le 16:25 e le 16:55 in base a quella che sarà la media oraria di corsa. La tappa sarà trasmessa in diretta tv su Eurosport 2 dalle ore 16:00, oltre che in diretta streaming su Eurosport.it, Dazn, Now Tv, Discovery+, Sky Go e RaiPlay. Sportface vi racconterà la Parigi-Nizza 2023 giorno dopo giorno con aggiornamenti, classifiche e tanto altro ancora.

L’altimetria della sesta tappa