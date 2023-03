Musetti-Mannarino in tv: data, orario, canale e diretta streaming Masters 1000 Indian Wells 2023

Lorenzo Musetti sfiderà Adrian Mannarino nel secondo turno del Masters 1000 di Indian Wells, in programma dall’8 al 19 marzo. Dopo la più che negativa trasferta sulla terra rossa sudamericana, il giovane tennista toscano torna sul veloce e prova a reagire e riacquisire fiducia nei due mille statunitensi. L’esordio nel deserto californiano non è dei più semplici, contro Mannarino che con il suo stile di gioco è sempre in grado di creare grattacapi. Al primo turno l’esperto tennista transalpino si è imposto su Dominic Thiem dopo essersi trovato anche a due punti dal perdere il match nel tie-break decisivo del terzo parziale. Partita complicata, m l’allievo di Tartarini è chiamato ad una reazione.

Musetti e Mannarino scenderanno in campo domani, sabato 10 marzo, ad orario non ancora comunicato. La copertura televisiva dell’evento sarà affidata a Sky Sport, che seguirà le dieci giornate di incontri tramite i canali Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis. Sarà possibile seguire il torneo in streaming tramite le piattaforme Sky Go e NOW. In alternativa, anche Sportface.it monitorerà il match tra l’azzurro e il tennista francese. Il nostro sito garantirà ai propri lettori una news, aggiornamenti, approfondimenti, highlights e parole dei protagonisti per tutta la durata della competizione.