Porto-Inter, dirige il polacco Marciniak: è l’arbitro della finale dei Mondiali 2022

Szymon Marciniak è stato designato come arbitro di Porto-Inter, ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Martedì 14 marzo alle ore 21 tutto pronto per la sfida tra i nerazzurri e i lusitani, si riparte dall’1-0 per la squadra di Inzaghi all’andata. Al Do Dragao scelta di Rosetti assolutamente di livello, perché il polacco è l’arbitro della recente finale dei Mondiali di Qatar 2022 tra Argentina e Francia. Sarà coadiuvato dagli assistenti Pawel Sokolnicki e Tomasz Listkiewicz, quarto uomo Pawel Raczkowski. Al Var designato Tomasz Kwiatkowski. L’altro ottavo di finale della stessa serata, Manchester City-Lipsia, sarà diretto dallo sloveno Slavko Vincic.