Sci alpino, Kranjska Gora maschile 2023: calendario, programma, orari e tv

Siamo al rush finale della Coppa del Mondo maschile 2022/2023. Dopo la doppia trasferta americana a Palisades Tahoe e ad Aspen, ci si sposta ora a Kranjska Gora per l’ultima tappa prima delle finali di Soldeu. Sulle nevi slovene tornano le discipline tecniche, con due slalom giganti in programma sabato 11 e domenica 12 marzo. Obiettivo top-10 per l’azzurro Filippo Della Vite, reduce dall’ottimo decimo posto ai Mondiali. Di seguito il calendario completo.

Diretta tv – Le gare verranno trasmesse in diretta sui canali di Eurosport e su RaiSport HD, mentre la diretta streaming sarà affidata a Discovery+, Sky Go, Now Tv e DAZN.

CALENDARIO KRANJSKA GORA 2023

Sabato 11 marzo

Ore 9.30: prima manche gigante maschile

Ore 12.30: seconda manche gigante maschile

Domenica 12 marzo

Ore 9.30: prima manche gigante maschile

Ore 12.30: seconda manche gigante maschile