Ciclismo, Giro del Delfinato 2023 prima tappa oggi in tv: orari e diretta streaming

Inizia oggi l’edizione 2023 del Giro del Delfinato, che scatta con la prima tappa di 157,7 chilometri che prevede partenza e arrivo a Chambon-sur-Lac. Una frazione mossa e molto nervosa, non troppo dura ma nemmeno adatta ai velocisti puri. La prima maglia gialla quindi potrà essere oggetto del desiderio di molti, con i big che dovranno stare attenti anche allo spauracchio del maltempo. Di seguito tutte le informazioni per seguire la corsa in tempo reale.

GIRO DEL DELFINATO 2023: CALENDARIO TAPPE, ORARI DIRETTA TV

PERCORSO E ALTIMETRIE DI TUTTE LE TAPPE

STARTLIST E FAVORITI

ORARI, TV E STREAMING – La prima tappa del Giro del Delfinato 2023 prenderà il via dal chilometro zero alle ore 13:00, con l’arrivo che è stato programmato dagli organizzatori tra le 16:50 e le 17:10 in base a quella che sarà la media oraria della corsa. Gli appassionati potranno seguire la tappa in diretta tv sia in chiaro che a pagamento: diretta dalle 15:45 su RaiSport, ma anche dalle 15:45 su Eurosport. La diretta streaming sarà quindi disponibile su RaiPlay, Discovery+, GCN+, Sky Go e Dazn, con Sportface che vi racconterà la corsa in tempo reale fin dalla partenza con aggiornamenti, classifiche e molto altro ancora.