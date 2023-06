Djokovic-Varillas oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Roland Garros 2023

Novak Djokovic affronterà Juan Pablo Varillas negli ottavi di finale del Roland Garros 2023, secondo Slam della stagione, sulla terra rossa di Parigi. Dopo una sofferta vittoria in tre set contro Davidovich Fokina, il tennista serbo torna per affrontare il peruviano Varillas, capace di vincere tutti e tre i match giocati in cinque set. Ovviamente arriverà molto stanco e difficilmente sarà in grado di impensierire Nole, che invece non ha ancora perso set. Tutto apparecchiato per una passeggiata di salute per Djokovic (una vittoria di Varillas paga 12 volte la posta), che si avvicina ulteriormente alla semifinale contro il numero uno al mondo Alcaraz. Tra Djokovic e Varillas non c’è alcun precedente.

Djokovic e Varillas scenderanno in campo oggi, domenica 4 giugno, come 2°match non prima delle 12:30 sul Philippe Chatrier. La diretta televisiva è affidata ad Eurosport, che segue il secondo Slam stagionale attraverso i due canali di riferimento Eurosport 1 ed Eurosport 2. Disponibile anche una diretta streaming attraverso la piattaforma Discovery+ (solo per abbonati Eurosport). Anche gli abbonati a DAZN, Sky (210 e 211) e Tim Vision avranno a disposizione i due canali lineari di Eurosport per non perdersi alcuno scambio del prestigioso evento transalpino. In alternativa, anche Sportface.it monitorerà costantemente il Roland Garros 2023. Il nostro sito, infatti, accompagnerà i propri lettori con dirette testuali, news, approfondimenti, highlights, parole dei protagonisti e contenuti esclusivi per tutta la durata del torneo.