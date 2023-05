Ciclismo, Giro del Delfinato 2023: calendario tappe, programma, orari, diretta tv e streaming

Il calendario e il programma completo del Giro del Delfinato 2023, che si disputerà dal 4 all’11 giugno prossimi. La corsa francese rappresenta come ogni anno il principale appuntamento in preparazione al Tour de France e non a caso molti big attesi alla Grande Boucle saranno proprio al via del Delfinato. Grande attesa ovviamente per Jonas Vingegaard, che in questo 2023 ha corso davvero poco ma risultato sempre competitivo e vincente. Il danese se la vedrà tra gli altri con David Gaudu, Mikel Landa, Enric Mas, Adam Yates, Julian Alaphilippe, Egan Bernal e Richard Carapaz. In chiave Italia dovrebbero essere della partita Matteo Trentin, Andrea Bagioli e soprattutto Giulio Ciccone, reduce dal Covid che gli ha impedito di partire per il Giro d’Italia.

TV E STREAMING – La corsa non sarà trasmessa in chiaro, ma sarà visibile in diretta tv su Eurosport e in diretta streaming grazie a Eurosport.it, Discovery+, GCN+, Dazn e Sky Go. Sportface vi terrà aggiornati giorno dopo giorno sull’andamento del Giro del Delfinato 2023 con le classifiche aggiornate e i recap giornalieri. Di seguito il calendario dettagliato e gli orari di ogni tappa.

Il calendario del Giro del Delfinato 2023

Prima tappa, domenica 4 giugno

Chambon-sur-Lac – Chambon-sur-Lac (157,7 km)

Partenza: 13:10 Arrivo: 16:45-17:10

Seconda tappa, lunedì 5 giugno

Brassac-les-Mines – La Chaise-Dieu (167,3 km)

Partenza: 12:40 Arrivo: 16:30-16:50

Terza tappa, martedì 6 giugno

Monistrol-sur-Loire – Le Coteau (191,3 km)

Partenza: 12:10 Arrivo: 16:30-17:00

Quarta tappa, mercoledì 7 giugno

Cours – Belmont-de-la-Loire (31,1 km – cronometro)

Prima partenza: 13:30 Ultima partenza: 16:00

Quinta tappa, giovedì 8 giugno

Cormoranche-sur-Saône – Salins-les-Bains (191,1 km)

Partenza: 12:05 Arrivo: 16:30-16:50

Sesta tappa, venerdì 9 giugno

Nantua – Crest-Voland (168,2 km)

Partenza: 12:20 Arrivo: 16:30-17:00

Settima tappa, sabato 10 giugno

Porte-de-Savoie – Col de la Croix de Fer (147,7 km)

Partenza: 10:40 Arrivo: 14:40-15:10

Ottava tappa, domenica 11 giugno

Le Pont-de-Claix – La Bastille Grenoble (152,8 km)

Partenza: 10:30 Arrivo: 14:40-15:10